Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Turgutlu İlçe Teşkilatı eş başkanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda hakkında PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı faaliyet yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı, PKK/KCK-TDÖ içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde bilgiler elde edilen Suriye uyruklu H.K., M.A.D., N.G., M.H.B., A.T., C.A., M.C.A., M.H., N.T. ve V.E. isimli toplam 10 şahıs bugün yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili şüphelilerin işlemlerinin Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınanlar arasında HDP Turgutlu İlçe Teşkilatının eş başkanlarının da olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa