Manisa'da pikapla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
02.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:48
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pikapla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde pikapla traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ö.Y'nin kullandığı 35 AHM 414 plakalı pikap ile A.M.H.'nin idaresindeki 45 UA 0394 plakalı traktör, Saruhanlı-Adiloba Mahallesi yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikaptaki sürücü Ö.Y. ve eşi N.Y. ile traktördeki yolcu S.H. yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram