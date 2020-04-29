Manisa'da pazar yerinde, "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" standı kuruldu Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir pazar yerinde belediye ekiplerince "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla stant kuruldu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir pazar yerinde belediye ekiplerince "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" sloganıyla stant kuruldu. Yarhasanlar Mahallesi'ndeki pazar yerinde, dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulan standa, maddi imkanı olanlar, ihtiyaç sahipleri için aldıkları sebze meyvelerden bırakıyor. İhtiyaç sahipleri de buradan istedikleri sebze meyveyi alabiliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, maddi imkanı olmayanların, hiçbir şey söylemeden buradan ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtti. Mahalle sakinlerinin yanı sıra esnafın da standa destek verdiğini aktaran Çelik, "Ramazan ayını idrak ettiğimiz bugünlerde gayemiz birbirimize destek olmak." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA