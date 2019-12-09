Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı
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Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.

09.12.2019 01:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:41
Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

'nın ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.

Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahliye edilen apartmanda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı
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