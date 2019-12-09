Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı

09.12.2019 01:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:18

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, patlayan trafo apartmanda maddi hasara neden oldu.



Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ahmet Yağız Sokak'taki 4 katlı binanın elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahliye edilen apartmanda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA