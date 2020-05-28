Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Şehzadeler ilçesinde, parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Manisa'da parktaki ağaca çarpan aracın sürücüsü yaralandı
28.05.2020 08:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:54

Şehzadeler ilçesinde, parktaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden İbrahim Durak (29) idaresindeki 35 TIJ 07 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Cumhuriyet Meydanı'na girdi.

Meydandaki bayrak direği ve aydınlatma direğini deviren araç, Fatih Parkı'ndaki ağaca çarparak durabildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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