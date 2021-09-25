Manisa'da park halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.
SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu, 1 kişi yaralandı.
Salihli-Alaşehir kara yolunda giden A.K.'nin (34) kullandığı 64 AN 178 plakalı otomobil, Kavaklıdere Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan A.V'ye (51) ait 35 NMV 32 plakalı tankere arkadan çarptı.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen A.K. hastaneye kaldırıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri