Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı

Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı Manisa'nın Salihli ilçesinde yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ramiz Turan Stadyumu otoparkında park halindeki 45 J 7073 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüste maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Behzat Akcan