Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı
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Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı

Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yanmaya başlayan park halindeki servis minibüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ramiz Turan Stadyumu otoparkında park halindeki 45 J 7073 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken minibüste maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı
Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı
Manisa'da park halindeki servis minibüsü yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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