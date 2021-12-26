Park halindeki yanan hafif ticari aracın sürücüsü fenalaştı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki hafif ticari araç, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki 5741 Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında park halinde bulunan Emir Ç'ye ait 45 ADM 904 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu araç söndürüldü.

Araç sahibi Emir Ç. fenalaşınca sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.