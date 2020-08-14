Manisa'da Pandemi Kurulu toplandı Manisa'da İl Pandemi Kurulu toplantısında salgın sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa'da İl Pandemi Kurulu toplantısında salgın sürecinde yapılan çalışmalar değerlendirilerek kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa'da İl Pandemi Kurulu, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Son bir aydır ildeki vaka sayısının arttığını, son bir hafta içerisinde sayıların düzelme eğiliminde olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, sayının okulların açılma tarihi olan 27 Eylül tarihine kadar daha düşük seviyeye gelmesi gerektiğini söyledi. Ekonominin ve sağlık sektörünün olumsuz etkilenmemesi için sayıların düşmesinin önemli olduğunu, sayıların düşmesi için, toplu olarak bir araya gelinen pazaryeri, iş alanları, düğün solanları gibi alanlarda denetimlerin titizlikle yapılması gerektiğini ifade eden Vali Karadeniz, "Bundan sonraki denetimlerimizi, çalışmalarımızı çok daha aktif bir şekilde şekillendirmemiz lazım. Burada bizim hedef noktamız bu ayın sonundaki rakamlar ne olacak, ondan sonra Eylül'ün 10'u ve 15'i arasındaki rakamlar ne olacak eğer bu rakamları aşağı doğru indirebiliyorsak, aldığımız ve alacağımız ek tedbirlerin faydalı olduğu anlamına gelir" dedi.

Daha sonra kurul üyelerinin söz aldığı toplantı, kurul üyelerinin istek, talep ve önerilerinin değerlendirmesi ile sona erdi.

Koronavirüs salgını süresince yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınacak önlem ve kararlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA