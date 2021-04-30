ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
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ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS (Covid-19) ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gününde polis, Manisa'da birçok noktada gece saatlerinden itibaren başladığı denetimleri, gün boyunca sürdürdü.

KORONAVİRÜS (Covid-19) ile mücadelede yurt genelinde uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' uygulamasının ilk gününde polis, Manisa'da birçok noktada gece saatlerinden itibaren başladığı denetimleri, gün boyunca sürdürdü. Yoğunluğun gözlemlendiği Manisa çıkışı Süreyya piknik alanı önünde Özel Harekat polisi destekli denetimde, araç sürücüleri ve şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yolcuların belgeleri tek tek kontrol edildi.

Dün akşam saat 19.00 itibariyle başlayan ve yurt genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Manisa'nın birçok noktasında denetim noktaları kuruldu. Gece boyunca süren denetimler, ertesi gün günün ilk ışıklarıyla sürdü. Manisa'da şehir içi dahil olmak üzere Manisa çıkışı Süreyya piknik alanı önünde denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Özel Harekat polisi destekli denetimde, Manisa'dan, İzmir'e gelen sürücülerin belgeleri tek tek inceledi. Öte yandan şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerdeki, yolcuların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara para cezası uygulandı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ DENETİMDE, MANİSA'DAN İZMİR'E GİREN ARAÇLAR TEK TEK İNCELENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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