Manisa'da otoyol jandarma timlerine emanet

İzmir Otoyolu'nun Manisa'dan geçen 114 kilometrelik kısmından görev yapacak olan jandarma trafik ve asayiş timleri göreve başladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 trafik, 8 mobil asayiş ve 2 motosikletli trafik timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılması beklenen yolun Manisa bölümünde denetleme, düzenleme ve trafik suçlarına el koyma görevini ifa edecek.

Jandarma trafik ve asayiş ekiplerinin hazırlıklarını tamamladığı otoyolda Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Muhammet Sevinç ile Jandarma Trafik Şube Müdür Vekili Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir denetimde bulundu.

Öte yandan, Kurban bayram dolayısıyla otoyolda herhangi bir aksaklığa neden verilmemesi için de otoyol görevlileri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA