Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Atatürk Mahallesi 5919 sokak üzerinde Çarşı ve Mahalle bekçileri 43 EU 059 plakalı otomobil durdurdu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada,125 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

E.K. (25), M.K. (33) gözaltına alınarak işlemleri yapılması için emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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