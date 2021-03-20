Manisa'da otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

20.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:55
Manisa'da otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahallesi 789 Sokak'ta 3 farklı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlığı S. İ.'nin (31) yaptığını tespit etti.

Çakallar Deresi mevkisinde polis ekiplerinden kaçan S. İ. kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. İ. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bige Önal Müge Anlı Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:56:28. #1.14#
title