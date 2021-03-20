Manisa'da otomobillerden teyp ve hoparlör çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Özyurt Mahallesi 789 Sokak'ta 3 farklı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, hırsızlığı S. İ.'nin (31) yaptığını tespit etti.

Çakallar Deresi mevkisinde polis ekiplerinden kaçan S. İ. kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S. İ. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım