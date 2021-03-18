Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

18.03.2021 00:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:12
Manisa'da otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sakarya Mahallesi'nde, 3 otomobilin kapıları kırılarak 2 teyp, 14 hoparlör ve müzik aksesuarları çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli E.G'yi başka bir otomobilden hırsızlık yaptığı sırada yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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