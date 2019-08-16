Manisa'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Süleyman Ersöz'ün kullandığı 45 YU 420 plakalı otomobil, Demirci - Salihli kara yolunda karşı yönden gelen İsmail Gül yönetiminindeki 45 ZB 9084 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ile Hümeysa ve Hatice Gül, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.