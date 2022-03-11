Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde Mustafa D'nin kullandığı 45 DT 660 plakalı otomobille Fetih Ö'nün idaresindeki 45 NE 325 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motokurye Fetih Ö, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Mustafa D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Serkan Özcan - Güncel