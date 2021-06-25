Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Solak'ın (70) kullandığı 45 ABB 309 plakalı motosiklet, Akhisar-Soma yolu Süleymanlı Mahallesi kavşağı yakınlarında, Hüseyin Ö. (43) idaresindeki 20 AEM 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ve kask takmadığı belirlenen sürücü Hüseyin Solak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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