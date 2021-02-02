Manisa'da otomobiliyle minibüse çarpan kişi ağır yaralandı
02.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:30
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobiliyle minibüse çarpan sürücü ağır yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobiliyle minibüse çarpan sürücü ağır yaralandı.
İlkay Dağ (40) yönetimindeki 42 N 9805 plakalı otomobil, İzmir-Uşak kara yolu Hisarkapı kavşağında aynı yönde seyir halindeki Ahmet Akmeşe idaresindeki 45 S 6355 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilden yola düşen İlkay Dağ ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağ, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak