Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli yakalandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli yakalandı.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Muradiye girişinde bir otomobil durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 30 gram bonzai,15 sentetik hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.

Otomobilin sürücüsü M.F. (30) gözaltına alındı.

Son Dakika | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert Dilek: 'Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum'

Son Dakika | Köpek saldırısında ölümden dönen Mert Dilek: "Köpek görünce anne ve babamın arkasına saklanıyorum"

 SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

SULTANGAZİ'DE SÜRÜCÜLERİN KAVGASI KAMERADA

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title