Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli yakalandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli yakalandı.
Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Muradiye girişinde bir otomobil durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 30 gram bonzai,15 sentetik hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat bulundu.
Otomobilin sürücüsü M.F. (30) gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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