Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

18.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 08:46
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Beşeylül Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriyeleri esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde 18,91 gram sentetik uyuşturucu ile 2,81 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan E.Ç. (29) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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