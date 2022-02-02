Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler İlçesinde otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Yarhasanlar Mahallesi Peker Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli bir otomobil durduruldu.
Ekiplerce otomobilde yapılan aramada reçeteye tabi 708 sentetik ecza hap bulundu.
Gözaltına alınan E.K.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel