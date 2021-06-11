Manisa'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehirlioğlu Mahallesi'nde H.K. (60) yönetimindeki 35 AH 8928 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan F.Ş. (37) yönetimindeki 45 ADK 060 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İ.A. (53) yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay