Manisa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolu 4 Eylül Mahallesi İlçe jandarma Komutanlığı kavşağında Şerif Boyacı'nın (25) kullandığı 35 KTN 79 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Kadir Say idaresindeki 42 UK 850 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile İbrahim Boyacı (20), Ayşe Boyacı (20), Seda İnal (20) ve İlayda Ünlü (13) yaralandı.
Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak