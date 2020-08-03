Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
03.08.2020 02:49 | Son Güncelleme: 03.08.2020 02:52

Manisa'nın Soma ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Soma'dan Savaştepe istikametine giden Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Hüsniye Z, Ayşe Z. ile Sıla Z. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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