Manisa'da otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Şehitler Mahallesi'nde Rıza Eren (30) idaresindeki 45 UY573 plakalı otomobil, park halindeki 45 AK 278 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Rıza Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri