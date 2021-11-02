Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerince durdurulan otomobilde el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerince durdurulan otomobilde el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Aytmatov Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 35 DKL 27 plakalı otomobilin sürücüsü N.K'nın uygulama noktasında şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu araçta arama yaptı.

Aramada, el freninin altına saklanmış sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K. işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Otomobilin el freninin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title