Manisa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında
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Manisa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında

Manisa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir-Uşak kara yolu Sandal Mahallesi mevkisinde, Mehmet Aklık'ın (72) kullandığı 10 BFH 68 plakalı otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve eşi Hatice Aklık (67), Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, aracın şarampole devrilmesi ve kazayı gören çevredekilerin yardım çabası yer aldı.

Manisa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında
Manisa'da otomobilin devrilme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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