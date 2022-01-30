Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Muradiye Mahallesi'nde Ö.K. idaresindeki 35 D1661 plakalı otomobille A.A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı, kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Güncel, Haber

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