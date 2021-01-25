Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

25.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:06

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Ç.G. (29) idaresindeki 06 RED 54 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde Mestan Zencir (23) idaresindeki 45 KA 8275 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Zencir'in cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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