Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 İşçi yaralandı.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İ.Ş (48) idaresindeki 45 J 1304 plakalı midibüs, O.Z (48) yönetimindeki 45 NR 204 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, midibüsteki 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla götürüldükleri Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

Manisa'da otomobile çarpan midibüsteki 8 işçi yaralandı

Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar

Türkiye'deki kedi ölümleriyle ilgili korkunç şüphe: Büyü için öldürüyorlar

 150 işçi çıkartan fabrikadan '500 eleman alınacak' ilanı

150 işçi çıkartan fabrikadan "500 eleman alınacak" ilanı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title