Manisa'da otomobile çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Manisa'da otomobile çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobile çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobile çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobile çarpan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, engelli rampasından yolun karşısına geçmeye çalışan R.D. bisikletiyle Şehitler Mahallesi Kamilsu Caddesi'nde Ahmet Bodur idaresindeki 45 AC 652 plakalı otomobile yandan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan bisiklet sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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