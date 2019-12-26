Manisa'da otomobilden poşet içinde uyuşturucu atan 2 kişi yakalandı
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Manisa'da otomobilden poşet içinde uyuşturucu atan 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

26.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:14
Manisa'da otomobilden poşet içinde uyuşturucu atan 2 kişi yakalandı

'nın ilçesinde ekiplerinin yol kontrolü sırasında 750 gram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Çepnidere Mahallesinde yol kontrolü yaptıkları sırada 45 ZD 0696 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilden poşet atıldığını fark eden ekipler, poşet içersinde 750 gram kubar esrar maddesine ulaştı.


Otomobilde bulunan N. Ö. (30) ve U. K. (28) gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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