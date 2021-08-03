Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde seyir halindeki otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, M.G'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkisi yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle otomobildeki yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 8 arazöz sevk edildi.

Bölgedeki mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
'Yangın söndürme helikopteri düştü' iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
"Yangın söndürme helikopteri düştü" iddiasına Orman Genel Müdürlüğü'nden çok net yanıt: Haber asılsızdır
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Haluk Levent Demet Akalın
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da otomobilden ormana sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 20:03:27. #1.15#

title