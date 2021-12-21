Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, durdurulan bir otomobilden uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptıkları aramada, 54 gram metamfetamin ile 15 gram esrar ele geçirdi. Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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