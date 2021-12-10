Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir-Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 gram skunk ile 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Araçtaki İran uyruklu iki kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri

Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

 Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title