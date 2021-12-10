Manisa'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir-Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 gram skunk ile 10 uyuşturucu hap ve hassas terazi bulundu.

Araçtaki İran uyruklu iki kişi, ekiplerce gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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