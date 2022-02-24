Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilde 230 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilde 230 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen otomobili Manisa- Turgutlu kara yolunda durdurdu.
Araçtaki aramada 230 bin boş makaron bulundu.???????
Polis, N.P. ve A.T'yi gözaltına aldı.
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AA / Serkan Özcan - Güncel