Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilde 230 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilde 230 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen otomobili Manisa- Turgutlu kara yolunda durdurdu.

Araçtaki aramada 230 bin boş makaron bulundu.???????

Polis, N.P. ve A.T'yi gözaltına aldı.

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AA / Serkan Özcan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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