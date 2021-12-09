Manisa'da otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Manisa'da otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Manisa'da otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilde 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takip ettikleri otomobili Nuriye Mahallesi'ndeki otoban gişelerinde durdurdu.

Araçtaki aramada 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.H.K. ve A.S. işlemleri için karakola götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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