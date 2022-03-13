Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler

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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

ALAŞEHİR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi Dikili Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat A. (38) idaresindeki Tofaş marka 64 DS 980 plakalı otomobil, karlı yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atan otomobildeki sürücü Murat A. araçtan dışarı fırlarken, Ali E. de ağaca çarparak duran araçta sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat A. ve Ali E. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Manisa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Alaşehir, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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