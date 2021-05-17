Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin yol kenarında bekleyen traktörün römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin yol kenarında bekleyen traktörün römorkuna çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet A'nın kullandığı 34 CDT 548 plakalı otomobil, Turgutlu Otobüs Terminali Kavşağı yakınlarında, bankette bekleyen Sedat K. (25) idaresindeki 45 SA 1877 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Büşra A. (24) ile traktörde bulunan Mustafa K. (56) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı
Otomobil traktör römorkuna çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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