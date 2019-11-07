Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Caferbey Mahallesi yakınında, Hamza Karakafa idaresindeki 43 FN 278 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, bir dinlenme tesisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobilde bulunan Emrah Ersöz hayatını kaybetti, İbrahim Etyemez yaralandı.
Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığı ileri sürülen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.