Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Musulcalı Mahallesi'nden Turgutlu yönüne seyreden Yasin Akcan (29) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, Kısmalı yolu girişinde sulama kanalına devrildi.
Otomobildeki Yıldıray Karakuzu (42) olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akcan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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