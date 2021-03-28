Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı
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Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 4 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi Otogar Kavşağı'nda Hıfzı Akdağ'ın (53) kullandığı otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak refüje çıktı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Nermin (51), Sümeyye (24) ve Betül Nur Akdağ (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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