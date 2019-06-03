Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Demirci-Salihli kara yolunda Süleyman Sami Hari (30) yönetimindeki 10 EF 964 plakalı otomobil, kum ocağı mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Emin Hari, Filiz ve Hatice Özdemir, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Filiz Özdemir hava ambulansıyla Celal Bayar Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hatice Özdemir ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA