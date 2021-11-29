Otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Tepe yönetimindeki 20 RS 650 plakalı otomobil, Alaşehir- Salihli kara yolu Göbekli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Tepe'nin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye sevk edildi.

Ekipler, araçtaki sürücünün eşi Ayten, babası Hasan Hüseyin ve annesi Saliha Tepe'yi bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve Salihli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

Otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

İstanbul'da aşırı hız felaket getirdi! 100 metre sürüklenen milyonluk aracın tekeri koptu

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var

 Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

Parkta çöp toplarken bulduğu para dolu çantayı gözünü kırpmadan polise teslim etti

AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title