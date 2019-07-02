Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tıra arkadan çarptı.
Kazada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı.
Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: AA
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