Manisa'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
15.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:02
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.S. idaresindeki 17 GA 489 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Yırca Mahallesi mevkisinde, yol kenarında park halindeki 45 ACG 030 plakalı sulama kamyonuna çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA