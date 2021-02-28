Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
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Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

28.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 09:14
Manisa'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Tunç (43) yönetimindeki 45 KA 0108 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobil Sarısu Mahallesi İnönü Caddesinde çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Tunç yaralanırken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Tunç, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün yakalanması için ise polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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