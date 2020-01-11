Manisa'da otomobil karşı şeride geçip takla attı: 1 yaralı

11.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:26

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Sart Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli istikametinden, İzmir istikametine gitmekte olan Kadriye B. (36) yönetimindeki 34 SJ 2282 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, takla atarak yaklaşık 90 metre sürüklendi. Karşı yönden aracın gelmemesi facianın önüne geçerken, kazada otomobil sürücüsü Kadriye B. yaralandı. Yaralı sürücü haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sürücü Kadriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA